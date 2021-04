Facebook, business e azioni volano: utile netto + 96% e utenti attivi cresciuti del 10% (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo gli ultimi andamenti non lusinghieri, Facebook torna a volare. Con una trimestrale superiore alle attese per Facebook, il primo social di grande successo, il titolo ha fatto un balzo del 6% nell'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo gli ultimi andamenti non lusinghieri,torna a volare. Con una trimestrale superiore alle attese per, il primo social di grande successo, il titolo ha fatto un balzo del 6% nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook business Facebook, business e azioni volano: utile netto + 96% e utenti attivi cresciuti del 10% Dopo gli ultimi andamenti non lusinghieri, Facebook torna a volare. Con una trimestrale superiore alle attese per Facebook, il primo social di grande successo, il titolo ha fatto un balzo del 6% nell'after - hours a Wall Street. La società di Mark Zuckerberg ha registrato un utile per azione di 3,30 dollari su ...

