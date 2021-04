Emergenza covid-19: l’ENPAP trasparente, solida e solidale, continua e consolida il trend positivo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono aumentati gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi. E sono dei risultati conseguiti grazie all’impostazione trasparente, solida e solidale, della gestione dell’ENPAP degli anni scorsi, anche in un anno drammatico come quello trascorso: è un risultato straordinario. E questi risultati meritori, di elevata attenzione alla responsabilità sociale dell’ente ENPAP, non possono non suscitare massimo interesse anche per le altre categorie di dirigenti e professionisti, nell’attesa delle strategie di rinascita delle prossime settimane o mesi. Un significato consapevole alla ripresa sostenibile e vivibile dell’intera società italiana in sicurezza e garanzie civili. Per fare fronte al difficile momento causato dalla pandemia da covid-19, l’ENPAP ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono aumentati gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi. E sono dei risultati conseguiti grazie all’impostazionele, della gestione deldegli anni scorsi, anche in un anno drammatico come quello trascorso: è un risultato straordinario. E questi risultati meritori, di elevata attenzione alla responsabilità sociale dell’ente ENPAP, non possono non suscitare massimo interesse anche per le altre categorie di dirigenti e professionisti, nell’attesa delle strategie di rinascita delle prossime settimane o mesi. Un significato consapevole alla ripresa sostenibile e vivibile dell’intera società italiana in sicurezza e garanzie civili. Per fare fronte al difficile momento causato dalla pandemia da-19,ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge relativo al differimento delle consultazioni elettorali… - TgLa7 : Via libera definitivo della #Camera al Dl relativo al differimento, nella finestra tra il 15 settembre ed il 15 ott… - repubblica : Covid, emergenza negli ospedali. Al Cotugno subintensiva piena: 'Ci sono anche giovani gravi' - gponedotcom : Patente 2021: arriva l'ennesima proroga per le scadenze: 'Grazie' all'emergenza Covid-19, il Governo ha deciso di p… - disicaterina : RT @ProVitaFamiglia: Le emergenze per il Paese erano la lotta al Covid e la ripresa economica. Se alcuni partiti vogliono spaccare la maggi… -