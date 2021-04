Covid, 23 positivi sul volo dall'India atterrato a Fiumicino (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 aprile 2021 " Sono 23, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, le persone risultate positive al Covid che erano a bordo del volo proveniente dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino. Lo ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 aprile 2021 " Sono 23, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, le persone risultate positive alche erano a bordo delprovenienteieri sera a. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi Covid, 23 positivi sul volo dall'India atterrato a Fiumicino Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le Uscar guidate da Pierluigi ...

