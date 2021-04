Coronavirus, torna a calare il numero di vittime. Gimbe: lenta discesa ma indietro sui vaccini 60-79 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) E' di 14.320 nuovi positivi al Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 288. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Con i dati odierni, i contagiati da inizio pandemia hanno superato i 4 milioni (4.009.208). Ieri i nuovi contagi sono stati 13.385, i morti 344. I tamponi eseguiti sono stati 330.075, contro i 336.336 di ieri: il tasso di positività sale al 4,3% (ieri era al 4%). Sono 18.088 i guariti nelle ultime 24 ore: il totale dei dimessi e dei guariti ammonta a 3.449.955. Sono 4.062 in meno di ieri gli attuali positivi per un numero complessivo di 438.709. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.306), seguita da Campania (+1.986), Puglia (+1.501), Lazio (+1.124), Piemonte (+1.084) e Sicilia (+1.061).Gimbe: lenta discesa ma indietro sui ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 aprile 2021) E' di 14.320 nuovi positivi al Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 288. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Con i dati odierni, i contagiati da inizio pandemia hanno superato i 4 milioni (4.009.208). Ieri i nuovi contagi sono stati 13.385, i morti 344. I tamponi eseguiti sono stati 330.075, contro i 336.336 di ieri: il tasso di positività sale al 4,3% (ieri era al 4%). Sono 18.088 i guariti nelle ultime 24 ore: il totale dei dimessi e dei guariti ammonta a 3.449.955. Sono 4.062 in meno di ieri gli attuali positivi per uncomplessivo di 438.709. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.306), seguita da Campania (+1.986), Puglia (+1.501), Lazio (+1.124), Piemonte (+1.084) e Sicilia (+1.061).masui ...

