Consumatori siano terzo pilastro del dialogo con istituzioni e imprese per il Recovery Plan (Di giovedì 29 aprile 2021) I rappresentanti dei Consumatori devono poter entrare a pieno titolo nel dialogo con le istituzioni e le imprese sull’attuazione del Recovery Plan. Questo il pensiero espresso da Alberto Pirrone, Direttore Generale di Altroconsumo. In occasione della presentazione del libro Vivere con l’intelligenza artificiale, Alberto Pirrone, Direttore Generale di Altroconsumo, ha espresso un suo condivisibile parere L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 29 aprile 2021) I rappresentanti deidevono poter entrare a pieno titolo nelcon lee lesull’attuazione del. Questo il pensiero espresso da Alberto Pirrone, Direttore Generale di Altroconsumo. In occasione della presentazione del libro Vivere con l’intelligenza artificiale, Alberto Pirrone, Direttore Generale di Altroconsumo, ha espresso un suo condivisibile parere L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

alexbocchi : RT @vaielettrico: Nel giorno in cui il ministro Cingolani “snobba” l’auto elettrica @Altroconsumo pubblica uno studio che dimostra come gl… - aledeniz : RT @falitalia: @maghiaz @UGambini @ugoarrigo @Renzo_Pisu @aledeniz @GFI65 @massimodiperna @Loops40994697 @AlatiGiulio @scureggione @Valerio… - BarbieriSaretta : RT @vaielettrico: Nel giorno in cui il ministro Cingolani “snobba” l’auto elettrica @Altroconsumo pubblica uno studio che dimostra come gl… - ecogen_impianti : RT @vaielettrico: Nel giorno in cui il ministro Cingolani “snobba” l’auto elettrica @Altroconsumo pubblica uno studio che dimostra come gl… - UGambini : RT @falitalia: @maghiaz @UGambini @ugoarrigo @Renzo_Pisu @aledeniz @GFI65 @massimodiperna @Loops40994697 @AlatiGiulio @scureggione @Valerio… -