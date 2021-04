Ciro Grillo | i genitori di Silvia | «I video usati come trofei Basta fango su nostra figlia»

(Di giovedì 29 aprile 2021) Idella giovane che ha accusato il figlio di Beppee i suoi tre amici di violenza di gruppo: «Speriamo che questosia spazzato via facendo emergere la verità»

Il Fatto Quotidiano

... che ormai da molti giorni leggono e sentono "falsità" sulla storia nera della quale è protagonista la loro figlia primogenita, la ragazza che accusa di stupro il figlio di Beppe, e i ...La battaglia si consuma ancora prima che sia deciso il rinvio a giudizio o l'archiviazione per, Edoardo Capitta , Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria . I quattro giovani genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo - norvegese di 19 anni,...Sull'inchiesta che coinvolge il figlio di Beppe Grillo, Ciro Grillo e suoi 3 amici accusati di aver violentato una 19enne, il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo in Sardegna, nella villa ...«Frammenti (frammenti!) di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle ...