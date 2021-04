Chiara Nasti ha lasciato Zaniolo | “Non ho più nessun tipo di relazione”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Calcio L’influencer napoletana ha detto basta: è ufficialmente finita con il calciatore Pubblicato su 28 Aprile 2021e Nicolòsi sono lasciati. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’influencer e imprenditrice napoletana, vista qualche anno fa all’Isola dei Famosi. Di crisi tra la modella e il calciatore della Roma si parlava già da settimane ma laaveva rassicurato tutti e chiarito che la coppia aveva scelto di amarsi in privato, lontano dai social network. Una decisione presa per evitare critiche e haters. Ora, a pochi giorni da quel chiarimento, laha ufficialmente annunciato la fine della suacon lo sportivo, tra le promesse del calcio italiano. Queste ...

Advertising

zazoomblog : Chiara Nasti annuncia la fine della sua relazione con Nicolò Zaniolo - #Chiara #Nasti #annuncia #della - zazoomblog : Chiara Nasti conferma la rottura con Zaniolo: “Per salvaguardare la mia persona…” - #Chiara #Nasti #conferma… - Tartaruga1991L : La notizia della serata è questa: Chiara Nasti ed Igor Zaniolo si sono lasciati.. - zazoomblog : Chiara Nasti conferma la rottura con Zaniolo: “Per salvaguardare la mia persona…” - #Chiara #Nasti #conferma… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: Chiara Nasti annuncia la fine della sua relazione con Nicolò Zaniolo #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Amore finito per Niccolò Zaniolo e. Il calciatore della Roma e la influencer da quasi 2 milioni di followers non stanno più insieme, a pochi mesi dall'inizio della loro relazione: a dirlo è proprio la, che lo ha ...Commenta per primo Le voci erano vere: Nicolò Zaniolo enon stanno più insieme. A confermare la fine della relazione tra i due è stata la stessa influencer con una storia sul suo profilo Instagram. Il messaggio è chiaro: 'Ho provato a ...Con questo post pubblicato su Instagram Stories, Chiara Nasti ha ufficializzato la rottura con Nicolò Zaniolo, con cui stava insieme da qualche mese.Tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti è finita. La love story che aveva entusiasmato in molti è invece terminata. Il calciatore della Roma e la nota influencer non sono più legati e a confermarlo è la ste ...