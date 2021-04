Bonafoni | Lago ex Snia | fermare abbattimento alberi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Da giorni riceviamo diverse segnalazioni da parte di cittadini e cittadine preoccupati dai movimenti di ruspe nell’area della ex fabbricacontigua al Monumento Naturale delEx. A quanto risulta dalla documentazione fotografica e’ stata certamente abbattuta una parte della vegetazione.” “A una prima verifica non sembra ci siano le dovute autorizzazioni. Ci chiediamo come e perche’ si possa agire liberamente con azioni che rischiano di avere evidente influenza sull’ecosistema che l’istituzione del monumento naturale ha inteso preservare.” “E’ necessario che chi gestisce quel bene garantisca la piena integrita’ ed incontaminatezza degli habitat naturali presenti, da tutte le azioni che ne possono minare l’integrita’.” “E’ anche necessario che si giunga alla rapida conclusione del procedimento di demanializzazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonafoni Lago

RomaDailyNews

...del rispetto del grande valore naturalistico e di biodiversità che ildell'EX Snia ha per la Capitale". Così in una nota la capogruppo della lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta. ......del rispetto del grande valore naturalistico e di biodiversità che ildell'EX Snia ha per la Capitale". Così in una nota la capogruppo della lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta. ...Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori, che ha spiegato che lunedì dipartimento Pau, Municipio V, Soprintendenza e Polizia locale hanno tentato di entrare nell'area: "Dobbiamo verifica ..."Finalmente il Lazio ha il proprio piano di governo del paesaggio". "Finalmente il Lazio ha il proprio piano di governo del paesaggio che permette di tutelare e valorizzare il grande patrimonio di ben ...