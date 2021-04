Bersani e la sfortuna che hanno gli altri a non avere due scienziati come Salvini e Meloni | VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri Pierluigi Bersani a L’aria che tira ha “tirato” un paio di stoccate assestate bene a Salvini, Meloni e Renzi sul coprifuoco. Bersani e la sfortuna che hanno gli altri a non avere due scienziati come Salvini e Meloni VIDEO Ecco quello che ha detto Bersani: “Bersani”: Per le sue dichiarazioni sul coprifuoco a #lariachetirala7 pic.twitter.com/lU4Qb8aTh3 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 28, 2021 L’ex segretario del Partito Democratico ha ricordato che il coprifuoco è presente in tutta Europa, anzi nel mondo, rispondendo ironicamente a Matteo Salvini e Giorgia Meloni che da settimane ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri Pierluigia L’aria che tira ha “tirato” un paio di stoccate assestate bene ae Renzi sul coprifuoco.e lacheglia nondueEcco quello che ha detto: “”: Per le sue dichiarazioni sul coprifuoco a #lariachetirala7 pic.twitter.com/lU4Qb8aTh3 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 28, 2021 L’ex segretario del Partito Democratico ha ricordato che il coprifuoco è presente in tutta Europa, anzi nel mondo, rispondendo ironicamente a Matteoe Giorgiache da settimane ...

Advertising

Rimmel2021 : RT @CastellinoLuigi: Bersani a La7: “Nel mondo hanno la sfortuna di non avere scienziati da bar come Meloni e Salvini. Renzi su coprifuoco?… - gfinig : RT @fattoquotidiano: Bersani a La7: “Nel mondo hanno la sfortuna di non avere scienziati da bar come Meloni e Salvini. Renzi su coprifuoco?… - gjscco : RT @CastellinoLuigi: Bersani a La7: “Nel mondo hanno la sfortuna di non avere scienziati da bar come Meloni e Salvini. Renzi su coprifuoco?… - neXtquotidiano : Bersani e la sfortuna che hanno gli altri a non avere due scienziati come Salvini e Meloni | VIDEO - DanieleMazza9 : RT @millywo: Bersani a La7: “Nel mondo hanno la sfortuna di non avere scienziati da bar come Meloni e Salvini. Renzi su coprifuoco? Dice co… -