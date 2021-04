Amore Criminale di Veronica Pivetti: nella seconda puntata Giordana Di Stefano, uccisa dall’ex con 48 coltellate (Di giovedì 29 aprile 2021) Stasera giovedì 29 aprile su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda la seconda puntata dell’edizione 2021 di Amore Criminale, che tratterà la storia di Giordana Di Stefano, uccisa a 20 anni dall’ex. La trasmissione raccoglie le drammatiche storie di donne vittime di femminicidio. A condurre il programma con grande professionalità è Veronica Pivetti, in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Amore Criminale: storie di femminicidi Amore Criminale torna con la seconda puntata del 2021 stasera, giovedì 29 aprile su Rai 3 alle 21:20. Con la regia di Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Stasera giovedì 29 aprile su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda ladell’edizione 2021 di, che tratterà la storia diDia 20 anni. La trasmissione raccoglie le drammatiche storie di donne vittime di femminicidio. A condurre il programma con grande professionalità è, in prima linealotta contro la violenza sulle donne.: storie di femminiciditorna con ladel 2021 stasera, giovedì 29 aprile su Rai 3 alle 21:20. Con la regia di Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli ...

