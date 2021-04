Amici, anticipazioni: svelato l’eliminato di sabato 1 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante la registrazione della settima puntata di Amici 2021, in onda sabato 1 maggio, gli allievi al ballottaggio saranno Serena, Alessandro e Samuele: scopriamo con le ultimissime anticipazioni chi sarà eliminato! Leggi anche: Tommaso Zorzi è fidanzato con Lorenzo: la conferma in puntata (VIDEO) Amici 2021 serale, anticipazioni: chi è l’eliminato della settima puntata? Secondo le anticipazioni... Leggi su donnapop (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante la registrazione della settima puntata di2021, in onda, gli allievi al ballottaggio saranno Serena, Alessandro e Samuele: scopriamo con le ultimissimechi sarà eliminato! Leggi anche: Tommaso Zorzi è fidanzato con Lorenzo: la conferma in puntata (VIDEO)2021 serale,: chi èdella settima puntata? Secondo le...

Advertising

confondimi : io quando devono uscire le anticipazioni di amici: - zazoomblog : Amici 20: Anticipazioni del sesto serale tutte le sfide e ballottaggio finale - #Amici #Anticipazioni #sesto… - VicolodelleNews : #amicispoiler Anticipazioni settimo serale di Amici 20: eliminato un ‘pezzo’ importante « Il Vicolo delle News… - serena06741725 : @leemilydi_qctvs No, se esce Samuele non mi immagino la reazione di Giulia, ora sono in una grande indecisione saba… - cestlaviemacher : Non i vari blog che danno le anticipazioni descrivendo dettagliamente quante volte la coppietta si bacia o come ent… -