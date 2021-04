Amici 20, Giulia e Sangiovanni e la lettera d’amore: le ultime notti insieme (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMANTICISMO AD Amici 20 Nel daytime di Amici 20 andato in onda il 29 Aprile su Italia 1, Giulia Stabile, ballerina di Veronica Peparini, fa leggere una lettera che ha scritto al suo ragazzo Sangiovanni, cantante di Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE Amici 20, IL PUBBLICO CAMBIA IDEA: I RISULTATI SORPRENDENTI DELL’ULTIMO TELEVOTO LA LORO STORIA d’amore Sangiovanni e Giulia stanno insieme ormai da mesi. Per lei, lui è stato il suo primo bacio e gli ha dedicato alcune coreografie, invece lui le ha dedicato il brano “Lady” con cui si è guadagnato il suo primo Disco di platino. Sono una delle giovani di questo programma. L’altra storia d’amore è quella tra il cantante di Rudy Zerbi, Deddy, e la ballerina ed ex ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMANTICISMO AD20 Nel daytime di20 andato in onda il 29 Aprile su Italia 1,Stabile, ballerina di Veronica Peparini, fa leggere unache ha scritto al suo ragazzo, cantante di Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE20, IL PUBBLICO CAMBIA IDEA: I RISULTATI SORPRENDENTI DELL’ULTIMO TELEVOTO LA LORO STORIAstannoormai da mesi. Per lei, lui è stato il suo primo bacio e gli ha dedicato alcune coreografie, invece lui le ha dedicato il brano “Lady” con cui si è guadagnato il suo primo Disco di platino. Sono una delle giovani di questo programma. L’altra storiaè quella tra il cantante di Rudy Zerbi, Deddy, e la ballerina ed ex ...

