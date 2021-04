Alexei Navalny riappare in video, dimagrito e svuotato. Chiudono i suoi uffici in Russia (Di giovedì 29 aprile 2021) È un Alexei Navalny dimagrito, quasi svuotato, quello che è apparso in un breve collegamento video in tribunale. Navalny - riporta Reuters - ha iniziato uno suo sciopero della fame in carcere il 31 marzo per chiedere cure mediche adeguate per il dolore alle gambe e alla schiena. Il 23 aprile ha annunciato che avrebbe gradualmente iniziato a terminare il suo sciopero. Leonid Volkov, uno dei principali alleati di Alexiei Navalny, ha annunciato su internet lo scioglimento della rete degli uffici dell’oppositore russo in carcere: lo riporta la testata Meduza. La notizia arriva dopo che la procura di Mosca ha ordinato di sospendere le attività degli uffici: un network di attivisti che copre praticamente tutta la Russia. È ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) È un, quasi, quello che è apparso in un breve collegamentoin tribunale.- riporta Reuters - ha iniziato uno suo sciopero della fame in carcere il 31 marzo per chiedere cure mediche adeguate per il dolore alle gambe e alla schiena. Il 23 aprile ha annunciato che avrebbe gradualmente iniziato a terminare il suo sciopero. Leonid Volkov, uno dei principali alleati di Alexiei, ha annunciato su internet lo scioglimento della rete deglidell’oppositore russo in carcere: lo riporta la testata Meduza. La notizia arriva dopo che la procura di Mosca ha ordinato di sospendere le attività degli: un network di attivisti che copre praticamente tutta la. È ...

Advertising

GEG_it : RT @ilGC_: Oggi Aleksej #Navalny apparirá in tribunale - virtualmente - per la prima volta dal suo sciopero della fame. Per sapere in cosa… - ilGC_ : Oggi Aleksej #Navalny apparirá in tribunale - virtualmente - per la prima volta dal suo sciopero della fame. Per s… - rosaria_dig : RT @galatacla: SAN PIETROBURGO, Russia Putin ha bisogno di cancellare anche l'opposizione murale... Un operaio ricopre un murale del leade… - Stellam85440372 : RT @galatacla: SAN PIETROBURGO, Russia Putin ha bisogno di cancellare anche l'opposizione murale... Un operaio ricopre un murale del leade… - Carmela_oltre : RT @galatacla: SAN PIETROBURGO, Russia Putin ha bisogno di cancellare anche l'opposizione murale... Un operaio ricopre un murale del leade… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny La giravolta della Lega sulla Russia La Lega di Matteo Salvini, almeno al Parlamento europeo, ha fatto una conversione totale sulla Russia di Vladimir Putin. Intervenendo in plenaria ieri in un dibattito su Alexei Navalny e le minacce russe all'Ucraina, Susanna Ceccardi ha detto: ' L'Ue sa che la sfida per la sopravvivenza del nostro modello di democrazia passa attraverso il rapporto con Mosca. Non ...

Libertà di stampa, l'Italia si conferma al 41 posto, in 'zona gialla'. IN CODA ALLA CLASSIFICA Al 150esimo posto la Russia, che si è adoperata per limitare la copertura delle manifestazioni dei sostenitori di Alexei Navalny. Ancora più giù Paesi come l'Arabia Saudita (...

Cosa c’è che non va nei video di Alexei Navalny diffusi dai media russi Open Alexei Navalny riappare in video, dimagrito e svuotato. Chiudono i suoi uffici in Russia Lo storico oppositore, in collegamento dal cercare, è apparso quasi irriconoscibile dopo lo sciopero della fame ...

Russia, rimosso un murale dedicato a Alexei Navalny L'arresto ha innescato proteste in tutta la Russia. Il creatore del dipinto è sconosciuto. Un murale raffigurante il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato rimosso dalla polizia mercoled ...

La Lega di Matteo Salvini, almeno al Parlamento europeo, ha fatto una conversione totale sulla Russia di Vladimir Putin. Intervenendo in plenaria ieri in un dibattito sue le minacce russe all'Ucraina, Susanna Ceccardi ha detto: ' L'Ue sa che la sfida per la sopravvivenza del nostro modello di democrazia passa attraverso il rapporto con Mosca. Non ...IN CODA ALLA CLASSIFICA Al 150esimo posto la Russia, che si è adoperata per limitare la copertura delle manifestazioni dei sostenitori di. Ancora più giù Paesi come l'Arabia Saudita (...Lo storico oppositore, in collegamento dal cercare, è apparso quasi irriconoscibile dopo lo sciopero della fame ...L'arresto ha innescato proteste in tutta la Russia. Il creatore del dipinto è sconosciuto. Un murale raffigurante il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato rimosso dalla polizia mercoled ...