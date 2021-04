Akash e Fiordelisi si baciano: la reazione fiume di Francesco Chiofalo (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ex Temptation Island inviperito con l'ex: "Con Akash tutto finto, ecco perché" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ex Temptation Island inviperito con l'ex: "Contutto finto, ecco perché" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : Isola 15 la reazione di Francesco Chiofalo alla paparazzata della sua ex Antonella Fiordelisi con Akash Kumar -… - IsaeChia : #Isola 15, la reazione di Francesco Chiofalo alla paparazzata della sua ex Antonella Fiordelisi con Akash Kumar… - LGrullita : Akash più #prelemi di noi ?? lo stacco di coscia della grande gnocca é toccato al pretelli caro mio tieniti la fiord… - AlessiofFratini : Ma in che senso Akash sta con la Fiordelisi ?? - ElisaDiGiacomo : Akash Kumar avrebbe una relazione con Antonella Fiordelisi: i due avvistati a Milano -