Addio a Filippo Mondelli | morto il campione del mondo di canottaggio nel 2018

(Di giovedì 29 aprile 2021)italiano in lutto per la morte a soli 27 anni didelcon il 4 di coppia nel. L’annuncio è stato dato dalla Feder, che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra. “Nella sua vita è sempre stato un guerriero. È stato un ragazzo che ha lottato, gioito e goduto della vittoria più bella, il titolo mondiale sul quattro di coppia conquistato il 15 settembrea Plovdiv al termine di una gara perfetta. Uno spettacolo straordinario! Un risultato che doveva essere il preludio di altri traguardi sportivi ancora più importanti. E quindi il 31 agosto 2019 è ancora, con il suo quattro di ...

Advertising

LorenzoMolaioni : RT @sportface2016: Lutto nel mondo del #canottaggio, addio a Filippo #Mondelli: è stato campione del mondo nel 2018 - __santino992 : RT @sportface2016: Lutto nel mondo del #canottaggio, addio a Filippo #Mondelli: è stato campione del mondo nel 2018 - sportface2016 : Lutto nel mondo del #canottaggio, addio a Filippo #Mondelli: è stato campione del mondo nel 2018 - sportface2016 : Lutto nel mondo del #canottaggio, addio a Filippo #Mondelli: è stato campione del mondo nel 2018 - misterj1995 : RT @justinxplume: filippo ha cantato mi drogherò addio posso morire felice -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Filippo

Corriere della Sera

'Questa vittoria è per' avevano gridato in coro all'arrivo.che, nonostante il male lo avesse debilitato, non aveva fatto mancare il suo sostegno con messaggi d'incoraggiamento. Il ...Lutto nel mondo del canottaggio, che piange la scomparsa diMondelli , campione del mondo nel 2018 con il quattro di coppia a Plovdiv. Il ventisettenne, ...una commovente lettera d': '...Lutto nel mondo del canottaggio, addio al ventisettenne Filippo Mondelli: è stato campione del mondo nel 2018 con il quattro di coppia ...Il principe Harry è dispiaciuto e imbarazzato per l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ma era ferito per come la famiglia reale aveva ...