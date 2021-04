Activision | taglio di stipendio per il CEO Bobby Kotick | guadagnerà $875 000 in menoEveryeye it – Videogiochi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Viene rinnovato il contratto di lavoro diche continuerà come CEO di, ma il suosarà più basso.Dopo aver precisato di non ritenere necessaria alcuna acquisizione o fusione per crescere ulteriormente,-Blizzard ha annunciato di aver prorogato il contratto di lavoro di, che lo vedrà ricoprire il ruolo di CEO dell’azienda almeno fino al 31 marzo 2023.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

