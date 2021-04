Vangelo e parola del giorno | mercoledì 28 aprile 2021

Advertising

CiaoKarol : 'Io sono venuto nel mondo come luce...' ?????? #Vangelo di oggi - Mercoledì, 28 Aprile 2021 ?? - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Mercoledì 28 Aprile 2021: ‘Io sono venuto come luce..’: + Vangelo del gi… - 80Ciaccarini : RT @GuidoSantagata: 'Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono' Il pastore conosce intimamente il suo gregge,… - dsmca1 : @fgra80 ... io posso giurare su #BIBBIA e su #VANGELO che nessuna parola falsa ho detto e scritto né qui né su Fb .… - gillafigus : RT @SempreSperare: Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed essi mi seguono. Io e il Padre siamo una cosa sola. Dal Vangelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo parola

... una relazione personale, un'accoglienza continuativa della Suache ci trasforma. In un ... È accogliere sempre e di nuovo il Suo. È imparare a riconoscere le false viti da cui pensiamo di ...Consacrato vescovo il 15 aprile 1951, fu pastore lungimirante, testimone operoso del. ... con le energie della giovinezza: 'ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato ladi ...L’orizzonte dei social, e di TikTok in particolare, è il nuovo terreno dell’evangelizzazione. Io, prete, chiamato come ogni battezzato a essere “contemplativo in mezzo al mondo”, non posso non stare i ...«Molto addolorato per la tragedia nel Mediterraneo», con «130 migranti morti in mare», Papa Francesco ha parlato di «momento della vergogna», chiedendo preghiere per le vittime ma anche per quanti pur ...