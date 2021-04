Un grado in più di temperatura ha fatto scendere i ricavi delle aziende del 5,8% in 10 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Il cambiamento climatico costa al sistema economico, e non poco: nel corso di dieci anni (2009-2018), un grado in più di temperatura ha determinato una riduzione media di fatturato e redditività per le imprese italiane pari rispettivamente al -5,8% e -3,4%. Se poi si considerano le variazioni effettive del clima nelle varie aree geografiche, nel solo 2018 - anno particolarmente caldo - il nostro tessuto imprenditoriale ha registrato mancati ricavi per 133 miliardi di euro, con le maggiori perdite percentuali al Nord Est e al Centro. È quanto emerge dal primo anno di attività dell'Osservatorio Climate Finance della School of Management del Politecnico di Milano, che oggi presenta i principali risultati dello studio. Il surriscaldamento globale dunque, causa sempre più frequente di eventi meteorologici estremi, è ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Il cambiamento climatico costa al sistema economico, e non poco: nel corso di dieci(2009-2018), unin più diha determinato una riduzione media di fatturato e redditività per le imprese italiane pari rispettivamente al -5,8% e -3,4%. Se poi si considerano le variazioni effettive del clima nelle varie aree geografiche, nel solo 2018 - anno particolarmente caldo - il nostro tessuto imprenditoriale ha registrato mancatiper 133 miliardi di euro, con le maggiori perdite percentuali al Nord Est e al Centro. È quanto emerge dal primo anno di attività dell'Osservatorio Climate Finance della School of Management del Politecnico di Milano, che oggi presenta i principali risultati dello studio. Il surriscaldamento globale dunque, causa sempre più frequente di eventi meteorologici estremi, è ...

