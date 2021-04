Udinese, altra assenza in attacco contro la Juventus. Le ultime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luca Gotti deve fare i conti con un’altra assenza certa contro la Juventus: ecco le ultime sull’Udinese Luca Gotti deve fare i conti con un’altra assenza in vista di Udinese-Juventus. Il tecnico dei friulani ha appena archiviato l’assenza di Nestorovski dopo l’operazione al ginocchio che deve subito registrarne un’altra. Come riportato da Udinese TV, Jayden Braaf ha accusato un problema al ginocchio che domani verrà valutato in maniera accurata. Gotti ha a disposizione due attaccanti e mezzo: Okaka, Forestieri e Llorente, a mezzo servizio per i problemi alla schiena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luca Gotti deve fare i conti con un’certala: ecco lesull’Luca Gotti deve fare i conti con un’in vista di. Il tecnico dei friulani ha appena archiviato l’di Nestorovski dopo l’operazione al ginocchio che deve subito registrarne un’. Come riportato daTV, Jayden Braaf ha accusato un problema al ginocchio che domani verrà valutato in maniera accurata. Gotti ha a disposizione due attaccanti e mezzo: Okaka, Forestieri e Llorente, a mezzo servizio per i problemi alla schiena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

