Temptation Island 2021 | prime anticipazioni

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è alle porte e, dopo diverse notizie poi smentite, arriva finalmente una voce ufficiale a dare qualche conferma in più; Raffaella Mennoia, autrice per Witty tv e in particolare di, ha fatto sapere che non vede l’ora di svelare qualcosa sul cast della prossima edizione. Scopriamo insieme quello che ha detto l’autrice del reality delle tentazioni che stiamo aspettando con trepidazione.Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

avvo_ : @likeAliceR @_poisonia potrebbe chiedere a filippo di andare a temptation island - infoitcultura : Temptation Island, Pietro Delle Piane 'sparito': il sospetto, ecco perché lo hanno fatto fuori - infoitcultura : Temptation Island, Pietro delle Piante ritira le accuse sulla De Filippi? - infoitcultura : Temptation Island, Pietro delle Piane rompe il silenzio dopo la denuncia Mediaset - infoitcultura : Temptation Island, Pietro delle Piane rompe il silenzio dopo la denuncia di Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Canale 5, sulla rete Mediaset alcuni programmi non ci saranno più, mentre saranno molte le novità. Ecco il nuovo intrattenimento in ...... per mettersi alla prova, ma pare anche questa era una fake news in quanto, almeno per adesso, la coppia ha dichiarato espressamente di non aver intenzione alcuna di partecipare a '';...Manca sempre meno alla prossima edizione di Temptation Island e, come ha raccontato Raffaella Mennoia tramite le sue stories, sono già partiti i ...Temptation Island 2021 è alle porte e, dopo diverse notizie poi smentite, arriva finalmente una voce ufficiale a dare qualche conferma in ...