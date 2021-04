(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il MoVimento 5 Stelle con Conte leader adi duealla, che si conferma comunque il primo partito, anche se scende al 21,9%, in calo di 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Il MoVimento 5 Stelle perde invece uno 0,2% e si atal 20,1. E’ quanto rileva ilo politico di EMG illustrati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca, che certifica comunque un 40% di indecisi o di orientati al non voto. Secondo la rilevazione campionaria delle intenzioni di voto Fratelli d’Italia è stabile al 17,4% mentre molto più indietro è il Partito Democratico al 15,8% e guadagna uno 0,1%. Stabile anche Forza Italia al 6,6%. Italia Viva invece registra uno dei risultati migliori: è al 4,1%, in crescita di uno 0,1%. Così come Azione di Carlo Calenda che però è al 3,1%. Sinistra Italiana è stabile ...

Advertising

fanpage : Gli italiani appoggiano il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo rivela un sondaggio Ipsos - fisco24_info : Sondaggi politici, Lega in testa. Segue M5S a meno di due punti: Fratelli d’Italia è il terzo partito e sopravanza… - cangiova65 : RT @LaNotiziaTweet: I sondaggi politici di EMG illustrati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca dicono che Fratelli d'Italia è il terzo… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 28 aprile 2021: Lega in risalita. Calo del M5S dopo il video di Grillo -… - infoitinterno : Sondaggi politici: il M5s con Conte leader a meno di due punti dalla Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Non so voi, ma vedere Mario Draghi trattare come pezze da piedi i partitiche compongono ... Non vi pare strano che, ad esempio, un partito come la Lega, accreditato daiancora come .../ Lega +0,6% per riaperture, Pd 19%: crollo M5s dopo video Grillo LO SCONTRO IN PARLAMENTO SUL COPRIFUOCO Il rischio di scontro istituzionale era potenzialmente in atto dal momento ...Secondo Ipsos gli italiani sono per un allentamento della limitazione oraria, anche se temono che a breve i contagi possano tornare a salire ...I sondaggi politici di EMG illustrati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca dicono che Fratelli d'Italia è il terzo partito e sopravanza il Pd, mentre il MoVimento 5 Stelle con Conte leader è vicin ...