Sette ex brigatisti arrestati in Francia. Altri tre sono in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Colavitti, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi e Luigi Bergamin. sono questi i nomi dei Sette ex brigatisti arrestati questa mattina in Francia. L’operazione è stata portata avanti dalle forze dell’ordine transalpine dopo le segnalazioni arrivate dalla Polizia italiana. Oltre ai Sette finiti in manette (e già condannati per fatti legati al terrorismo tra gli anni Sessanta e Settanta), ci sono anche altre tre persone che – al momento – risultano essere in fuga. Si tratta di Raffaele Ventura, Maurizio Di Marzio e Narciso Manenti. Ex brigatisti arrestati in Francia: Sette in manette e tre in fuga Come riporta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Colavitti, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi e Luigi Bergamin.questi i nomi deiexquesta mattina in. L’operazione è stata portata avanti dalle forze dell’ordine transalpine dopo le segnalazioni arrivate dalla Polizia italiana. Oltre aifiniti in manette (e già condannati per fatti legati al terrorismo tra gli anni Sessanta e Settanta), cianche altre tre persone che – al momento – risultano essere in. Si tratta di Raffaele Ventura, Maurizio Di Marzio e Narciso Manenti. Exinin manette e tre inCome riporta ...

