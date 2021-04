Serie B | verso il rush finale | i playout potrebbero non giocarsi Ecco perché

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 aprile 2021) VolatainB, che si appresta a tornare in campo.Il destino di alcune squadre si deciderà nelle prossime due settimane. Dall'1 al 10 maggio, infatti, andranno in scena le ultime quattro partite della regular season. Se l'Empoli potrebbe conquistare la matematica promozione inA già nella giornata di sabato (la squadra di Dionisi deve vincere ad Ascoli e la Salernitana perdere in casa contro il Monza), per quanto riguarda la zona rossa la situazione è più complicata.Dodici i punti ancora a disposizione, con Reggiana e Pescara che stanno lottando per raggiungere la zona, occupata attualmente da Ascoli e Cosenza. La Virtus Entella, invece, attende soltanto l'aritmetica per la retrocessione inC. Il Pescara si giocherà quasi tutto sabato proprio a Cosenza: in caso di ...