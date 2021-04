‘Salernum 2021’, l’esercitazione di difesa civile in modalità ‘mista’ causa covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta nella mattinata odierna, presso la sede del palazzo del Governo di Salerno, l’esercitazione di difesa civile “Salernum 2021”, organizzata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Prefettura di Salerno. Si è trattato di una esercitazione-pilota che, oltre ad essere caratterizzata da uno scenario “a sorpresa”, reso noto dal Ministero soltanto sul momento, si è svolta per la prima volta, in via sperimentale, nell’attuale situazione di emergenza da covid-19, con una modalità “mista”: i componenti del Comitato di difesa civile si sono riuniti in presenza presso la sala della protezione civile della Prefettura e gli altri attori coinvolti hanno partecipato collegandosi “da remoto”. L’evento ha riguardato uno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta nella mattinata odierna, presso la sede del palazzo del Governo di Salerno,di“Salernum 2021”, organizzata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Prefettura di Salerno. Si è trattato di una esercitazione-pilota che, oltre ad essere caratterizzata da uno scenario “a sorpresa”, reso noto dal Ministero soltanto sul momento, si è svolta per la prima volta, in via sperimentale, nell’attuale situazione di emergenza da-19, con una“mista”: i componenti del Comitato disi sono riuniti in presenza presso la sala della protezionedella Prefettura e gli altri attori coinvolti hanno partecipato collegandosi “da remoto”. L’evento ha riguardato uno ...

