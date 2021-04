Sabina e Claudio di Uomini e Donne si sono già lasciati | l’annuncio

(Di mercoledì 28 aprile 2021)dinon stanno più insiemeuna delle ultime coppie uscite dal Trono Over di, ma la loro storia è già arrivata al capolinea. Stiamo parlando di, i quali avevano fatto emozionare tutti e ricredere Gianni Sperti quando hanno lasciato il programma. Non L'articolo proviene da Novella 2000.

