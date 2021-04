Pnrr, Mattarella: grande opportunità che non possiamo disperdere (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Siamo di fronte a una grande opportunità, che non possiamo disperdere. Per quest'opera di ricostruzione è necessario uno sforzo corale delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Siamo di fronte a una, che non. Per quest'opera di ricostruzione è necessario uno sforzo corale delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali". Lo ha ...

Advertising

Radio1Rai : ??#PNRR #Mattarella: 'E' una grande opportunità che non possiamo disperdere. Per quest'opera di ricostruzione - scri… - LuigiOddo : RT @serracchiani: Le parole del Presidente #Mattarella dobbiamo sentirle rivolte a tutti noi: 'Ora più che mai è necessario rimanere uniti… - rosarioT1970 : RT @Fata_Turch: Ricordiamoci che il miglior #PNRR siamo NOI Italiani. Se sapremo accettare la sfida, essere #onesti, #responsabili, #civil… - Wleimmersioni : RT @Fata_Turch: Ricordiamoci che il miglior #PNRR siamo NOI Italiani. Se sapremo accettare la sfida, essere #onesti, #responsabili, #civil… - Cisco46allegro : RT @f_civita: ?????????? ?????????? Non serve aggiungere altro, basta ascoltarlo. Null'altro. #Draghi @mariodraghi_it @Palazzo_Chigi ?? #Mattarella @… -