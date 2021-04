“Perché mi hanno fatta fuori dalla tv” Anna Oxa oggi | dove vive | cosa fa | i 3 mariti e i 2 figli

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un racconto inedito, completo e cristallino quello diOxa. Dall’alto della lunga e frastagliata carriera colma di alti e bassi, la storica e meravigliosa voce della canzone italiana si è confessata per intero alle pagine del Corriere della Sera. Svelando alcuni retroscena chesegnato la sua vita, è arrivata a parlare della quotidianità odierna, lontana da occhi indiscreti nel verde acceso della Svizzera. Malgrado gli alti onori che le sono stati conferiti durante la vita artistica,Oxa è cosciente della sua attuale lontananza dal mondo dei riflettori. A modo suo ha saputo mostrare un lato più mite, raggiunto con il trascorrere del tempo, che le fa guardare con orgoglio i tempi andati senza dimenticare l’etereo e importante presente che si è costruita. “Che importanza ha se amo, se non amo? Se piaccio o no? Ma chi se ...