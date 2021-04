Motorola Edge | smartphone di fascia medio-alta in offerta su Amazon con sconto di 370 euro

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è un interessanteappartenente alladel mercato, oggi ancora più appetibile grazie all’che, con unodel 53%, permette di risparmiare ben 370sul costo originale, abbassando così il prezzo da 699,99a 329,99. Esteticamente, come ci dice già il nome, ilpresenta un frontale dominato dal display curvo, che si estende cioè sui due lati lunghi con una curvatura avvolgente. La scocca misura 16.16 x 7.11 x 0.93 cm, con un peso di 203 grammi: unoimportante, senza dubbio, anche nelle dimensioni. Notevoli le caratteristiche del display, un ...

Ancora sono compatibili con la navigazione ultra veloce lo Xiaomi MI 10T Lite, il Mi 10, il Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro, i Motorola Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G e infine Nokia 8.3. Uno smartphone di fascia alta al prezzo di un fascia media? Su Amazon oggi è in offerta il Motorola Edge con 370 euro di sconto. Tutti i dettagli nell'articolo. Secondo quanto si apprende, sembra che Motorola abbia in cantiere ben quattro nuovi device facenti parte della line-up "Edge" prossimi al debutto.