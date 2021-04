Milan | Nocerino | “Senza Champions sarebbe una stagione fallimentare”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Antonio, ex centrocampista rossonero, ha parlato delladel. Fallimento in caso di? Le dichiarazioni

Commenta per primo Antonio, ex centrocampista del, grande amico di Gianluigi Donnarumma , intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.com , ha detto la sua sul rinnovo del classe '99 rossonero: '...Durante la diretta Twitch di Calciomercato.com ,ha spiegato: Il vero problema tra Donnarumma e ilPoi, sul rinnovo di Donnarumma,non si sbilancia, ma sembra sapere più di ...Oppure anche Simone Inzaghi. Zidane vince perché ha giocatori di qualità, sa quando difendere e quando attaccare. Mi piacciono gli allenatori che invece di piangersi addosso fanno e propongono: magari ...L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale Antonio Nocerino è intervenuto in queste ore ai microfoni di Tmw Radio e ha parlato anche della situazione ...