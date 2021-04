Meloni: “Sul coprifuoco occasione persa. Ma il mio avversario è la sinistra, non Salvini” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Bocciata la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia al ministro Speranza. Tutti i partiti della maggioranza hanno deciso così di sostenere le scelte della gestione opaca e fallimentare della pandemia. Chissà se gli italiani la pensano allo stesso modo…”. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato la giornata parlamentare di oggi. Dunque, ha proseguito con gli impegni della sua agenda, ospite della trasmissione “Zona Bianca” su Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Qui la leader di FdI si è sottoposta a un’intervista a tutto campo. Meloni: “Le divisioni nel centrodestra?…” Per prima cosa risponde a chi sta soffiando sul fuoco dell’alleanza del centrodestra, dopo il differente approccio delle altre due forze della coalizione alla mozione di sfiducia all'”inadeguato ministro Speranza”. Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Bocciata la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia al ministro Speranza. Tutti i partiti della maggioranza hanno deciso così di sostenere le scelte della gestione opaca e fallimentare della pandemia. Chissà se gli italiani la pensano allo stesso modo…”. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaha commentato la giornata parlamentare di oggi. Dunque, ha proseguito con gli impegni della sua agenda, ospite della trasmissione “Zona Bianca” su Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Qui la leader di FdI si è sottoposta a un’intervista a tutto campo.: “Le divisioni nel centrodestra?…” Per prima cosa risponde a chi sta soffiando sul fuoco dell’alleanza del centrodestra, dopo il differente approccio delle altre due forze della coalizione alla mozione di sfiducia all'”inadeguato ministro Speranza”. Giorgia ...

