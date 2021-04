La Francia toccata dal terrorismo archivia la dottrina Mitterrand

(Di mercoledì 28 aprile 2021) A leggerla così, la notizia stride con il passato più o meno recente dei rapporti tra Italia e: l’Eliseo ha annunciato che sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamane a Parigi su richiesta dell’Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Si tratta di atti dirisalenti agli InsideOver.

Advertising

zazoomblog : Terrorismo: Eliseo anche la Francia è stata toccata comprendiamo bisogno giustizia - #Terrorismo: #Eliseo #anche… - TV7Benevento : **Terrorismo: Eliseo, 'anche la Francia è stata toccata, comprendiamo bisogno giustizia'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Francia toccata

Anche la, che è statadal terrorismo, comprende il bisogno assoluto di giustizia delle vittime. Che si iscrive ugualmente nell'imperiosa necessità della costruzione d una Europa della ...'Il Presidente (Emmanuel Macron, ndr) ha voluto risolvere la questione, come chiedeva l'Italia da anni. Anche la, che è statadal terrorismo, comprende il bisogno assoluto di giustizia delle vittime. Che si iscrive ugualmente nell'imperiosa necessità della costruzione d una Europa della giustizia ...Sono condannati per crimini di sangue durante gli Anni di Piombo, sotto la bandiera stellata delle Brigate Rosse o le sigle di Lotta Continua e dei Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale. Oggi ...I membri del gruppo, ricercati da anni dal nostro Paese, sono stati tutti arrestati dalla polizia francese ed altri tre soggetti si trovano ancora sotto indagine. Si tratta, come reso noto dagli inqui ...