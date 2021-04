La decarbonizzazione è un optional e le lobby sperano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le regole che l’Unione europea sta per approntare in ambito investimenti «green» sono sotto assedio dai gruppi di interesse che cercano un ruolo nella sostenibilità ambientale. Tra questi c’è anche l’industria nucleare e quella del gas. Vediamo come questo sia possibile, chi lo permette e con quali conseguenze. La presenza di una certa confusione «pilotata» in cui ci troviamo in tema di sostenibilità ambientale è sconfortante e pericolosa. Il risultato si riflette in una dicotomia tra proclami ed azioni riguardanti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

