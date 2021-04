Il centrosinistra parte da Hannah Arendt: c’è la bozza di programma per la sfida a Mastella (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Il rimedio all’imprevedibilità della sorte, alla caotica incertezza del futuro è la facoltà di fare e mantenere promesse”. Si apre con una citazione di Hannah Arendt la bozza programmatica della ‘Coalizione per il Cambiamento’, l’alleanza che sfiderà Clemente Mastella alle amministrative di ottobre. Il lavoro, iniziato a febbraio, dei vari forum tematici è giunto ieri a conclusione. Non si tratta di un programma definitivo ma di un documento che sarà a disposizione del candidato sindaco. E in quest’ottica, il nome in pole resta senza dubbio quello di Luigi Diego Perifano. Per la chiusura, però, manca ancora qualche passaggio e non è da escludere che già in questo fine settimana possano arrivare novità importanti, in un senso o ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Il rimedio all’imprevedibilità della sorte, alla caotica incertezza del futuro è la facoltà di fare e mantenere promesse”. Si apre con una citazione dilatica della ‘Coalizione per il Cambiamento’, l’alleanza che sfiderà Clementealle amministrative di ottobre. Il lavoro, iniziato a febbraio, dei vari forum tematici è giunto ieri a conclusione. Non si tratta di undefinitivo ma di un documento che sarà a disposizione del candidato sindaco. E in quest’ottica, il nome in pole resta senza dubbio quello di Luigi Diego Perifano. Per la chiusura, però, manca ancora qualche passaggio e non è da escludere che già in questo fine settimana possano arrivare novità importanti, in un senso o ...

