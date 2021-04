I dossier con le accuse di Amara a Conte e Vietti spediti ai giornali e pure al Csm. Di Matteo: “Ricevuto plico anonimo con calunnie a un consigliere” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chi sta inviando alle redazioni dei giornali e alle sedi di alti organi istituzionali dossier anonimi composti dai verbali di Piero Amara? Si tratta di verbali d’interrogatorio coperti da segreto, senza firma e timbri: vuol dire che provengono direttamente dai pc degli organi investigativi. Chi li ha tirati fuori? E perché? Saranno le indagini a rispondere a queste domande. I dossier girano da parecchio tempo, ma il primo a parlarne pubblicamente è stato il magistrato Nino Di Matteo, intervenendo durante il plenum del Csm. Nella stessa giornata il quotidiano Domani pubblica alcuni di quei verbali di Amara, in cui l’ex avvocato esterno dell’Eni sostiene di aver raccomandato il nome di Giuseppe Conte come consulente del gruppo Acqua Marcia nel 2012. Una raccomandazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chi sta inviando alle redazioni deie alle sedi di alti organi istituzionalianonimi composti dai verbali di Piero? Si tratta di verbali d’interrogatorio coperti da segreto, senza firma e timbri: vuol dire che provengono direttamente dai pc degli organi investigativi. Chi li ha tirati fuori? E perché? Saranno le indagini a rispondere a queste domande. Igirano da parecchio tempo, ma il primo a parlarne pubblicamente è stato il magistrato Nino Di, intervenendo durante il plenum del Csm. Nella stessa giornata il quotidiano Domani pubblica alcuni di quei verbali di, in cui l’ex avvocato esterno dell’Eni sostiene di aver raccomandato il nome di Giuseppecome consulente del gruppo Acqua Marcia nel 2012. Una raccomandazione ...

