Harry Styles, scene di nudo e sesso gay nel suo prossimo film (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nessun dettaglio sarà lasciato all’immaginazione. Harry Styles, che insieme a Emma Corrin e David Dawson è stato scelto come protagonista di My Policeman, adattamento Amazon del romanzo omonimo, avrebbe deciso di mettersi a nudo, accogliendo con entusiasmo una nuova sfida professionale. «Harry cerca sempre di fare cose che il pubblico non si aspetterebbe. È determinato a sfidare ogni idea preconcetta che il pubblico possa essersi fatto, e questo film servirà allo scopo», ha detto ai tabloid una fonte vicina al cantante, che in My Policeman interpreterà la parte di un poliziotto gay. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nessun dettaglio sarà lasciato all’immaginazione. Harry Styles, che insieme a Emma Corrin e David Dawson è stato scelto come protagonista di My Policeman, adattamento Amazon del romanzo omonimo, avrebbe deciso di mettersi a nudo, accogliendo con entusiasmo una nuova sfida professionale. «Harry cerca sempre di fare cose che il pubblico non si aspetterebbe. È determinato a sfidare ogni idea preconcetta che il pubblico possa essersi fatto, e questo film servirà allo scopo», ha detto ai tabloid una fonte vicina al cantante, che in My Policeman interpreterà la parte di un poliziotto gay.

team_world : Che dire, #HarryStyles per Gucci è SEMPRE una garanzia. Meraviglioso anche nella nuova campagna #GucciBeloved?? - 1dmyheartbeat15 : @Harry_Styles oppo - habitlouxz : @hstylespics @Harry_Styles @HSHQ vinte e cinco I vote #Juice as #BestCoverSong at #iHeartAwards - NXW4NG3L : se non sei harry styles non ti voglio - 91GOLDENSUNFLWR : @Harry_Styles oppo -