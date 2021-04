Giulia Salemi fa una rivelazione: “Mi sono lasciata con Pierpaolo Pretelli” (Di giovedì 29 aprile 2021) Giulia Salemi irrompe con una notizia choc su Pierpaolo Pretelli: “Ho dovuto” Giulia Salemi, mamma di Fariba Tehrani, ha rotto il silenzio all’improvviso annunciando una notizia a dir poco scioccante: “Mi sono lasciata con Pierpaolo Pretelli”. Con poche righe Giulia ha letteralmente fatto preoccupare i tantissimi fan che la seguono, soprattutto visto che oggi pomeriggio i due erano insieme a Roma. “Ho dovuto. Presto seguiranno aggiornamenti” ha poi ulteriormente specificato Giulia, salvo poi rivelare solo in seconda battuta, dopo circa 30 minuti, che si trattava di uno scherzo e che non fosse successo nulla. Pierpaolo Pretelli e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)irrompe con una notizia choc su: “Ho dovuto”, mamma di Fariba Tehrani, ha rotto il silenzio all’improvviso annunciando una notizia a dir poco scioccante: “Micon”. Con poche righeha letteralmente fatto preoccupare i tantissimi fan che la seguono, soprattutto visto che oggi pomeriggio i due erano insieme a Roma. “Ho dovuto. Presto seguiranno aggiornamenti” ha poi ulteriormente specificato, salvo poi rivelare solo in seconda battuta, dopo circa 30 minuti, che si trattava di uno scherzo e che non fosse successo nulla.e ...

Advertising

IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - fanpage : Giulia Salemi per mamma Fariba all'#isola - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - _asiaforever_ : il modo in cui vorrei essere Giulia Salemi ora #prelemi - Rino47884494 : RT @verogossipnews: Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli avvistati da @whoopsee.it oggi a Milano. La coppia ripresa in atteggiamenti molto te… -