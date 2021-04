Eutanasia: confermata l'assoluzione per Marco Cappato e Mina Welby (Di mercoledì 28 aprile 2021) Eutanasia: il giudice della Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato l’assoluzione , decisa in primo grado, per Marco Cappato e Mina Welby , rispettivamente tesoriere e copresidente dell’Associazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 aprile 2021): il giudice della Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato l’, decisa in primo grado, per, rispettivamente tesoriere e copresidente dell’Associazione...

