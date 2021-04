Eurobasket 2022, domani sorteggio gruppi qualificazione: orari e diretta streaming (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per il sorteggio dei gironi di qualificazione dell’Eurobasket 2022, in programma domani, giovedì 29 aprile. La cerimonia si svolgerà alle 13 alla Verti Music Hall di Berlino, in Germania. Curiosità per capire gli accoppiamenti degli azzurri, che sono in fascia 2 e dunque affronteranno una delle big (Spagna, Grecia, Serbia e Francia). Le sei fasce del sorteggio Gli Azzurri, inseriti in fascia 2, conosceranno dunque le avversarie del proprio gruppo, che si giocherà dal 1° al 9 settembre al Forum di Milano. Le 24 squadre qualificate sono state divise in sei fasce in base al Ranking FIBA così come segue anche se per il sorteggio le urne saranno 8. I Paesi ospitanti verranno inseriti nella prima urna, i rispettivi partner nella seconda e dalla terza all’ottava ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per ildei gironi didell’, in programma, giovedì 29 aprile. La cerimonia si svolgerà alle 13 alla Verti Music Hall di Berlino, in Germania. Curiosità per capire gli accoppiamenti degli azzurri, che sono in fascia 2 e dunque affronteranno una delle big (Spagna, Grecia, Serbia e Francia). Le sei fasce delGli Azzurri, inseriti in fascia 2, conosceranno dunque le avversarie del proprio gruppo, che si giocherà dal 1° al 9 settembre al Forum di Milano. Le 24 squadre qualificate sono state divise in sei fasce in base al Ranking FIBA così come segue anche se per ille urne saranno 8. I Paesi ospitanti verranno inseriti nella prima urna, i rispettivi partner nella seconda e dalla terza all’ottava ...

