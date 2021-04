El Shaddai Ascension to the Metatron per PC | aperta la pagina Steam – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ladel port PC di Elto the, particolare gioco d’azione risalente all’epoca PS3 / Xbox 360..ladel port PC di Elto the, particolare gioco d’azione risalente all’epoca Xbox 360 / PS3, famoso per la visionarietà dei suoi livelli e per i temi trattati. Osservando lanon notiamo grosse novità rispetto a quanto già annunciato, ma almeno possiamo vedere alcune immagini a risoluzione decente. Tra le novità che faranno piacere ai giocatori spiccano sicuramente i sottotitoli in italiano. Strana la descrizione del gioco sulla, … Notizie giochi PC ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shaddai Ascension

Multiplayer.it

Takeyasu Sawaki ha annunciato ulteriori dettagli sull'uscita per PC del classico Elof the Metatron . Il gioco verrà lanciato in tutto il mondo sulla piattaforma di download digitale di Valve a metà aprile . Sono stati pubblicati anche dei nuovi screenshot che ...Quasi 10 anni fa usciva, su PlayStation 3 e Xbox 360 , Elof the Metatron , platform action sviluppato dal team Ignition Entertainment con a capo l'artista Sawaki Takeyasu , che ha lavorato, tra gli altri, a Devil May Cry, Steel Battalion e ...Aperta la pagina Steam del port PC di El Shaddai Ascension to the Metatron, particolare gioco d'azione risalente all'epoca PS3 / Xbox 360.. Aperta la pagina Steam del port PC di El Shaddai Ascension ...