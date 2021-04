Advertising

sportli26181512 : Fonseca: 'Manchester-Roma è la gara più importante della mia carriera': Le parole del tecnico giallorosso: 'Dopo gl… - giornaleradiofm : E.League: Fonseca 'Non andremo a Manchester a difenderci': (ANSA) - ROMA, 28 APR - 'Non possiamo andare a Mancheste… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, i 21 convocati di Fonseca per la sfida di Manchester: out El Shaarawy - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, i 21 convocati di Fonseca per la sfida di Manchester: out El Shaarawy - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, i 21 convocati di Fonseca per la sfida di Manchester: out El Shaarawy -

Ultime Notizie dalla rete : League Fonseca

ANSA Nuova Europa

Così ha detto l'allenatore della Roma, Paulo, alla vigilia della semifinale di Europaa Espn. "È una grande opportunità per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti ...Pauloparla della sfida al Manchester United: le sue parole anche sulla Serie A e sulla SuperPauloha parlato in un'intervista a ESPN: le sue dichiarazioni sulla gara contro il Manchester United con considerazioni di ampio respiro. PARTITA EUROPEA PIU' IMPORTANTE - "Sì, certo. ...Edin Džeko has been linked with so many different destinations and involved in so much controversy this season ...Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer had four youngsters train with the senior squad today.United included the teens in their first-team training squad a ...