E League | Fonseca | ' ambiziosi | lotteremo per tifosi e club

"Questa partita è contro una grande squadra, forse la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ...

Ultime Notizie dalla rete : League Fonseca Roma, Fonseca: 'Manchester forte e veloce, serve gara perfetta e senza errori' Paulo Fonseca è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Le sue parole direttamente dall'Inghilterra: ' E' la gara più importante, non ...

Conferenza stampa Fonseca: "United favorito ma la Roma è ambiziosa" Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Manchester United Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. ...

E.League: Fonseca 'Non andremo a Manchester a difenderci' ANSA Nuova Europa Fonseca “Serve una gara perfetta, abbiamo grande ambizione” Paulo Fonseca non ha dubbi sull’approccio dei giallorossi domani all’Old Trafford, per la semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United. Prima della partenza la squadra è stata ...

Roma, Fonseca: «Contro il Manchester lotteremo per i tifosi, la nostra ambizione è la finale» La Roma di Fonseca giocherà domani contro il Manchester United la prima semifinale di Europa League: il match più importante della stagione. Prima della partenza ...

