Dl elezioni | Foti | ‘ostruzionismo Fdi avanti finchè verrà violata legge su Copasir’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Finchelasul Copasir noi continueremo in questa battaglia di libertà e questa non è vicenda i poltrone, ma di istituzioni”. Lo dice Tommasodi Fdi in aula durante le dichiarazioni di voto sul dl. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : elezioni Foti

Metro

Antonino. 'Tale condotta - prosegue la nota - è assolutamente legittima, in quanto solo ... ed è stata posta in essere da centinaia di candidati o persone interessate alleamministrative ...... Giovanna TERRANOVA SAPPO MINULIO - 549 - <>Salvatore VARAPODIO - 2.223 - <> FAZZOLARI Orlando VILLA SAN GIOVANNI - 13.395 - <> SICLARI Giovanni Infine, per leregionali ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Poco fa, nell'aula della Camera, l'esponente di Fratelli d'Italia Foti ha apertamente detto quello che si sapeva: che una forma di opposizione ostruzionistica da parte del ...Proclamato presidente Giovanni Baretti (il più votato, 246 voti, già presidente per più di un mandato fino al 2016), vicepresidente Stefania Lazzari, segretario Simone Foti, tesoriere Silvia Maninetti ...