Delitto di Avellino, le chat dei fidanzati rivelano l'omicidio premeditato: "Amo, non deve rimanere nessuno"

Delitto Avellino. Un uomo di 53 anni, Aldo Gioia, ha perso la vita a causa di 12 coltellate inferte nella notte di sabato 24 aprile 2021. I colpevoli dell'omicidio sarebbero la figlia Elena e il suo fidanzato Giovanni Limata. Gli inquirenti hanno recuperato le chat che i due si sarebbero scambiati nei giorni prima dell'omicidio. I messaggi inquietanti rivelano le vere intenzioni della coppia: sterminare la famiglia di lei. Ma qualcosa è andato storto e i due adesso dovranno rispondere del crimine commesso.

Delitto Avellino: la notte dell'omicidio

Un uomo si è introdotto nella casa dei Gioia nella notte. Si è diretto verso la camera di Aldo Gioia e gli ha inferto ben 12 coltellate. L'uomo ha urlato, svegliando così la figlia Emilia e ...

