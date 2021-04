Caso Ciro Grillo, la rabbia dei genitori della ragazza: «C’è un video che gira come un trofeo» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esplode la rabbia dei genitori della ragazza vittima del presunto stupro che, secondo le accuse, sarebbe stato compiuto da Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri amici. rabbia che viene esterneta attraverso il legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, ed è in relazione a frammenti di video condivisi fra amici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esplode ladeivittima del presunto stupro che, secondo le accuse, sarebbe stato compiuto da, figlio di Beppe, e altri amici.che viene esterneta attraverso il legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, ed è in relazione a frammenti dicondivisi fra amici L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : ?? Caso Ciro Grillo, i genitori della ragazza: 'Basta falsita' su nostra figlia' - ilriformista : Caso Grillo, il rito abbreviato è una scelta che porterebbe ad uno sconto di pena di un terzo: ma soprattutto il pr… - fattoquotidiano : CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha de… - paoloangeloRF : Caso Ciro Grillo, i genitori della ragazza: “Il video gira tra i ragazzi come se il corpo fosse un trofeo”… - news_mondo_h24 : Caso Ciro Grillo, i genitori della ragazza: “Frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici” -