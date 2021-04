Calciomercato Barcellona | Neymar continua ad offrirsi per il ritorno

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è felice al PSG ma continuerebbe adal: ecco le ultime indiscrezioni dalla Spagnavorrebbe ritornare al. Il brasiliano, pur confermando il suo momento felice al Paris Saint Germain, si sarebbemente offerto ai catalani per tornare e fare di nuovo coppia con Messi. A rivelarlo è il Mundo Deportivo che riporta come il brasiliano sia in costante contatto con i suoi ex compagni in blaugrana in attesa che la possibilità si concretizzi in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.