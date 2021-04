Borsa: Milano gira in calo, pesano le utility (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Borsa di Milano ( - 0,4%) gira in calo dopo un avvio in terreno positivo e in controtendenza rispetto agli altri listini europei. Su Piazza Affari pesano Saipem ( - 9,2%), dopo i conti del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladi( - 0,4%)indopo un avvio in terreno positivo e in controtendenza rispetto agli altri listini europei. Su Piazza AffariSaipem ( - 9,2%), dopo i conti del ...

Advertising

GoalItalia : Stop alla Superlega, la Juve crolla in Borsa: è il titolo peggiore in apertura a Milano ? - fisco24_info : Borsa: Milano gira in calo, pesano le utility: Rallentano le banche,tonica Mediaset.Spread Btp-Bund a 111 punti - Gazzettadmilano : Borsa, Milano parte bene poi frena ma resta positiva, spread in calo. - InvestingItalia : #Borsa Milano piatta in attesa Fed, pesante Saipem, strappa Mediaset, raccolte banche - - fisco24_info : Borsa: Milano riduce il rialzo iniziale, giù Saipem: Tonica Mediaset, lo spread tra Btp e Bund scende a 111 punti -