Blackface bandito dalla Rai e da Tale e Quale Show, solita idiozia del politicamente corretto? (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia del momento è questa: Blackface bandito dalla Rai e da Tale e Quale Show dopo le polemiche dell’ultima edizione. A questo punto il dibattito può dirsi aperto e le polemiche di certo non mancano. Anche in questo caso il popolo dei social e i tuttologi del web si spaccano e se da una parte c’è chi vede in questa decisione ufficiale la solita idiozia del politicamente corretto, altri ancora sono pronti a gridare alla vittoria per il notevole passo avanti fatto in materia di razzismo e integrazione. Ma dove sta la verità? Come ci insegnano i grandi filosofi del passato, la verità assoluta non esiste e sul discorso si potrà dibattere a lungo cercando di capire chi ha ragione e chi meno ma sicuramente i due ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia del momento è questa:Rai e dadopo le polemiche dell’ultima edizione. A questo punto il dibattito può dirsi aperto e le polemiche di certo non mancano. Anche in questo caso il popolo dei social e i tuttologi del web si spaccano e se da una parte c’è chi vede in questa decisione ufficiale ladel, altri ancora sono pronti a gridare alla vittoria per il notevole passo avanti fatto in materia di razzismo e integrazione. Ma dove sta la verità? Come ci insegnano i grandi filosofi del passato, la verità assoluta non esiste e sul discorso si potrà dibattere a lungo cercando di capire chi ha ragione e chi meno ma sicuramente i due ...

Advertising

AttilaAzureRive : RT @LucioMalan: Bandito il #blackface dalla Rai. Se è un dileggio giusto evitarlo. Ma che per imitare una persona dalla pelle scura uno non… - FigliContesi : RT @LucioMalan: Bandito il #blackface dalla Rai. Se è un dileggio giusto evitarlo. Ma che per imitare una persona dalla pelle scura uno non… - nozze89 : RT @LucioMalan: Bandito il #blackface dalla Rai. Se è un dileggio giusto evitarlo. Ma che per imitare una persona dalla pelle scura uno non… - FI_Parlamento : RT @LucioMalan: Bandito il #blackface dalla Rai. Se è un dileggio giusto evitarlo. Ma che per imitare una persona dalla pelle scura uno non… - MattiaMauri : RT @LucioMalan: Bandito il #blackface dalla Rai. Se è un dileggio giusto evitarlo. Ma che per imitare una persona dalla pelle scura uno non… -

Ultime Notizie dalla rete : Blackface bandito Blackface bandito dalla Rai e da Tale e Quale Show, solita idiozia del politicamente corretto? OptiMagazine