Benno Neumair | ritrovato il corpo del padre Peter | «Finalmente una bella notizia | ho vissuto mesi d’angoscia»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilin forte stato di decomposizione riaffiorato ieri dall’Adige è quello di. Lo ha confermato il legale di Madè, figlia die Laura Perselli e sorella di, in carcere per l’omicidio dei genitori. Il personal trainer, raggiunto nel carcere di Bolzano dal suo avvocato Flavio Moccia, ha commentato ladel ritrovamento deldel, che aveva appreso dalla televisione: «Nella tragedia,una. Hodi angoscia, ora sì, sono sollevato». «Tanti commentatori inconsulti hanno anche ipotizzato addirittura che ci fosse una ulteriore menzogna del mio assistito anche su questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Peter, ritrovato il cadavere papà/ "Ma l'indagine continua" BUON 1 MAGGIO 2021, FRASI D'AUGURI, CITAZIONI SUL LAVORO E VOGLIA DI RIDERE UN PO' ...L'agenzia Adnkronos ha riportato che ieri, dopo il ritrovamento del corpo senza vita del povero Peternelle acque dell'Adige , sarebbe stato proprio l'avvocao di, Flavio Moccia , ad andargli a far visita nel carcere di Bolzano , dove l'ex personal trainer è rinchiuso da tre mesi, per ...Il prossimo 19 maggio la Corte d'Assise di Bergamo si pronuncerà sulla possibilità o meno di analizzare numerosi reperti.