Bene il Q1 di Sony e OnePlus | mentre Huawei soffre ancora del ban USA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bene Sony

TuttoAndroid.net

Gli sconti di primavera stanno per terminare ufficialmente sullo store, motivo per cuiha pensatodi proporre altri sconti su oltre 700 giochi disponibili su PS5 e PS4. Per i giocatori PS5 ...Dai pochi trailer e video promozionali rilasciati sino a questo momento da, l'unica cosa certa ... Cyberpunk 2077 (versione next - gen) Sì, soche il gioco vero e proprio è disponibile dallo ...Nonostante la carenza di assortimento su scala globale, la PS5 ha comunque venduto abbastanza bene. Sony ha appena rivelato nel suo Sony lavora ad una IA per videogiocare al posto vostro Sony sta lavorando per creare un'IA che possa permettere ai videogiocatori di prendere delle pause, giocando al loro posto.