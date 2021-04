Aprilia, arrestato 21enne ucraino: polvere da sparo e droga nascosta in casa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aprilia, nel primo pomeriggio di oggi-intorno alle 15- i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo ucraino di 21 anni. Il giovane residente ad Aprilia a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, 15 dosi di crack e 3 dosi di hashish; per un peso complessivo di gr 10, la somma di 175,00 euro, nonchè gr 147 di polvere da sparo e n. 5 cartucce a palla singola calibro 12. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021), nel primo pomeriggio di oggi-intorno alle 15- i carabinieri hannoin flagranza di reato un ragazzodi 21 anni. Il giovane residente ada seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, 15 dosi di crack e 3 dosi di hashish; per un peso complessivo di gr 10, la somma di 175,00 euro, nonchè gr 147 didae n. 5 cartucce a palla singola calibro 12. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. su Il Corriere della Città.

